فاز على الفجيرة 3-1

الإمارات يستعيد نغمة الانتصارات في دوري الخليج

  • الجمعة 23, نوفمبر 2018 في 11:06 م
  • جانب من المباراة
    جانب من المباراة
فاز فريق الإمارات على نظيره الفجيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال لقاء الجولة العاشرة، من دوري الخليج العربي، مساء الجمعة.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
استعاد الإمارات نغمة الانتصارات، وفاز على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على إستاد نادي الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة، لدوري الخليج العربي، يوم الجمعة.
 
تقدم شيخ دياباتي للإمارات بهدف في الدقيقة 17، وتعادل محمد خلفان للفجيرة في الدقيقة 57، وسجل خالد عمبر الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 71، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، عاد شيخ دياباتي ليهز الشباك، ويسجل الهدف الثالث للإمارات.
 
ورفع الصقور رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، في حين توقف رصيد الفجيرة عند 12 نقطة، في المركز السابع.