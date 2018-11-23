الإمارات يستعيد نغمة الانتصارات في دوري الخليج

الشارقة 24 - محمود علي:

استعاد الإمارات نغمة الانتصارات، وفاز على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على إستاد نادي الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة، لدوري الخليج العربي، يوم الجمعة.

تقدم شيخ دياباتي للإمارات بهدف في الدقيقة 17، وتعادل محمد خلفان للفجيرة في الدقيقة 57، وسجل خالد عمبر الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 71، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، عاد شيخ دياباتي ليهز الشباك، ويسجل الهدف الثالث للإمارات.

ورفع الصقور رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، في حين توقف رصيد الفجيرة عند 12 نقطة، في المركز السابع.