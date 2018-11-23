اختتام سباقات العين التأهيلية لركوب القدرة والتحمل

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، اختتمت يوم الجمعة، في قرية بوذيب العالمية للقدرة، في مدينة الختم، سباقات العين التأهيلية لركوب القدرة و التحمل 2018، والتي جرت بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة نحو 150 فارساً تأهلوا معظمهم في السباق .

وبدأت السباقات في الساعة السادسة والربع صباحاً، بسباق 80.87 كيلو متر " تأهيلي دولي نجمة واحدة"، وذلك عبر ثلاث مراحل بمشاركة 15 فارساً وفارسة، تلاه سباق 80.47 كيلومتر تأهيلي محلي بثلاث مراحل أيضاً، وبمشاركة 45 فارساً وفارسة، ثم سباق 40.28 كيلومتر تأهيلي محلي الذي تم عبر مرحلتين اثنتين، وبمشاركة 86 فارساً وفارسة، ليتأهل معظم المشاركين في السباقات الثلاثة.

وكرم سعادة حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، بحضور محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية بوذيب للفروسية، المشاركين في السباق التعليمي التدريبي، من طلاب أكاديمية بوذيب للفروسية.

وكانت ميادين قرية بوذيب، قد شهدت الجمعة، تنظيم سباق تعليمي تدريبي لطلاب الأكاديمية لمسافة عشرة كيلومترات، بمشاركة عدد من فرسان المستقبل الصغار والناشئين مع مدربيهم.