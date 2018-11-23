افتتاح المجمع الرياضي الجديد في نادي مليحة

الشارقة 24 – وام:

افتتح بنادي مليحة الثقافي الرياضي، المجمع الرياضي الجديد، الذي يحتوي على صالة رياضية، لجميع الألعاب الخاصة بالصالات، ومسبح أولمبي، وقاعات ومكاتب للفرق الرياضية والحكام.

ووجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، التهاني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واعتبر المجمع الجديد إضافة كبيرة في البنى التحتية لأندية الإمارة، وإثراءً حقيقياً للنشاط في النادي.

كما هنأ نادي مليحة على هذا العمل الكبير، الذي يشكل إضافة حقيقية لأنشطة النادي، لافتاً إلى أن مجلس الشارقة الرياضي، يحرص على تهيئة الأجواء المناسبة، والبيئة الرياضية الصحية، لجميع أنديته، ومواكبة التطورات في مختلف المجالات الرياضية، وفق استراتيجية ورؤية واضحة .

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، أن المجلس يولي اهتمامه، بكل الأندية وكل الألعاب، من أجل رفعة الرياضة في الإمارة، بما يحفز الأندية على بذل أقصى الجهود، لعكس هذه الإمكانات المتوفرة، وأن المجمع الرياضي سيشكل دفعة كبيرة للرياضيين في المنطقة، للاستفادة من هذه المرافق الرياضية المتميزة.

من جهته، أعلن سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن افتتاح المجمع الرياضي الجديد، يعد إضافة جديدة للصروح الرياضية بالإمارة الباسمة، حيث تسهم المرافق المختلفة، في استقطاب اللاعبين والموهوبين، بما ينعكس على شكل الرياضة في الإمارة وتميزها، حيث يتيح المجمع، ممارسة أنشطة كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة قدم الصالات، بجانب المسبح الأولمبي.

بدوره، أشار سعادة مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، إلى أن افتتاح المجمع الرياضي، مناسبة سعيدة، ومكرمة غالية وعزيزة، من صاحب السمو حاكم الشارقة، منوهاً إلى أن المجمع يحتوي على صالة رياضية لجميع الألعاب الخاصة بالصالات، وكذلك مسبح أولمبي، وصالة صحية، وغيرها من المرافق.