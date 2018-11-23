الشارقة يفوز على دبا الفجيرة ويواصل صدارته لدوري الخليج العربي

الشارقة 24- محمود علي:

واصل نادي الشارقة محافظته على صدارة دوري الخليج العربي، وذلك عقب فوزه على دبا الفجيرة 3-2 وذلك خلال لقاء الجولة العاشرة الذي أقيم مساء الجمعة في افتتاح مباريات الجولة.

افتتح الشارقة التسجيل في الدقيقة 8 عن طريق سيف راشد، وأضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني بالدقيقة 58، ثم أضاف الهدف الثالث بالدقيقة 75.

وأضاف دبا الفجيرة هدفين في الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق إداريس فتوحي من ركلتي جزاء.

ورفع الشارقة رصيده إلى 24 نقطة منفرداً بصدارة الدوري، فيما بقي دبا الفجيرة في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.