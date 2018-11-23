محمد الشرقي يشهد انطلاق الجولة الختامية لـ "بطولة التايكواندو"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء الخميس، انطلاق الجولة الختامية من بطولة الجائزة الكبرى بالتايكواندو التي تقام تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة من مختلف قارات العالم.

وتفضل سمو ولي العهد بإعطاء إشارة افتتاح المنافسات في البطولة كما قام سموه بتكريم جميع الداعمين والمؤسسات الشريكة التي ساهمت في تنظيم هذه البطولة في إمارة الفجيرة.

وكان رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو العميد أحمد حمدان الزيودي ألقى كلمة في حفل الافتتاح أكد فيها أن الفجيرة صارت مدينة التايكواندو بالشرق الأوسط وقبلة عشاق هذه اللعبة في العالم، كما عبر عن اعتزاز إمارة الفجيرة باستضافة واحدة من أقوى البطولات على صعيد رياضة التايكواندو، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تأتي بفضل توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة وحرصه الدائم على وضع الإمارة على خارطة البطولات الرياضية المختلفة.