محمد الشرقي يتوج الفائزين في "سباق بنك الفجيرة للجري"

الشارقة 24 – وام:

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح الجمعة، الفائزين الأوائل في "سباق بنك الفجيرة الوطني للجري" بنسخته الثانية الذي أقيم تحت رعاية سموه في ساحة الاحتفالات بالفجيرة بمشاركة أكثر من 1700 متسابق من مختلف الدول والجنسيات المقيمة في الدولة علاوة على مشاركة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة .

وبارك سمو ولي العهد للفائزين تفوقهم في السباق، مؤكداً أن إمارة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تعمل على دعم النشاطات الرياضية المتميزة التي تشارك فيها المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في إطار النهوض بالحركة الرياضية على الصعيد المحلي والدولي.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به الدورة الثانية للسباق والمشاركة الواسعة لمختلف قطاعات المجتمع من مختلف الجنسيات، مؤكداً أهمية ودور هذه الأنشطة المجتمعية التي تعكس روح المنافسة الشريفة بين المشاركين .