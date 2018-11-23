"تربية الاستشاري" تتعرف على جهود "الشارقة لرياضة المرأة" في الإمارة

الشارقة 24:

تعرفت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في إطار زياراتها لأندية إمارة الشارقة على جهود وألعاب مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومختلف أنشطتها في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

وأشار محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس اللجنة في بداية الاجتماع إلى أن اللجنة حريصة على زيارة كافة الأندية وإيلاء الاهتمام بالرياضة النسائية كونها جزء أساسي وهام في خارطة الرياضة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن اللجنة ومن خلال المجلس ستعمل على تأكيد دور رياضة المرأة في شتى الألعاب.

وأكدت ندى عسكر النقبي أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تعمل على نشر ثقافة الرياضة بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، تماشياً مع توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة من أجل المحافظة على نمط حياة صحيح، وتنمية قدرات الفتيات والسيدات الرياضية.