انطلاق منافسات بطولة الشهيد للجوجيتسو في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

انطلقت يوم الخميس، النسخة الرابعة من بطولة الشهيد للجوجيتسو، بفعالية "مهرجان الشهيد"، الذي استقطب لاعبي الجوجيتسو الصغار، من عمر 4 إلى 10 سنوات، وذلك في صالة "مبادلة أرينا"، في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

حضر المهرجان، سعادة عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو مدير البطولة، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأعرب سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، عن اعتزازه بتواجده في بطولة تحمل اسم الشهيد برمزيته الوطنية، مشيرا إلى أن هذه البطولة جاءت لتجسد التقدير والامتنان لشهداء الوطن، الذين لم ولن نتمكن من أن نوفيهم حقهم وفضلهم.

من جانبه، أكد سعادة محمد بن دلموج الظاهري، أن بطولة الشهيد احتفاء بأبنائنا الذين جادوا بأرواحهم في سبيل رفعة وطننا الغالي وأسرهم.