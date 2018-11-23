لجنة بالاستشاري تطلع على جهود وإنجازات نادي الشارقة

الشارقة 24:

زار وفد لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، نادي الشارقة الرياضي .

وضم وفد اللجنة، سعادة كل من محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس اللجنة، وهيام محمد عامر الحمادي مقررة اللجنة، ووحيدة عبد العزيز، وجمعة عبيد الشامسي .

وكان في استقبال الوفد الزائر، ناصر سعيد بن عفصان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، وسعيد مطر فيروز عضو مجلس الإدارة رئيس المركز الإعلامي للنادي، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية في النادي، ومحمد سعيد بو زنجال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم مشرف الفريق الأول.

وهنأ سعادة رئيس اللجنة، مجلس إدارة النادي، بالإنجازات التي حققها النادي، في العديد من البطولات الرياضية، والحصول على جائزة التميز الرياضي، والتقدم المشرف لفريق كرة القدم في دوري المحترفين، وتمنى سعادته التوفيق للنادي في موسمه الرياضي الحالي .

وأطلع أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة، الوفد الزائر، على جهود وإنجازات النادي، خلال الفترة الماضية، والتطوير المتحقق، في مختلف مجالات العمل، الرياضية والفنية والإدارية، وما يتعلق بسياسات إدارات النادي، فضلاً عن تطوير البنية التحتية، والمرافق الخدمية في النادي.

وقدم الأعضاء، شرحاً مفصلاً عن رؤية وأهداف النادي الاستراتيجية، والمشاريع والخطط المستقبلية في مختلف الألعاب، وعمليات الاستثمار والتسويق، والأنشطة المجتمعية، ودور المركز الإعلامي في النادي، لتطوير الخطاب الإعلامي، عبر منصاته المختلفة.

وعرض أعضاء مجلس إدارة النادي، خلال الاجتماع، عدداً من الرؤى الرامية، لتطوير الحركة الرياضية، وتعزيز المكتسبات التي حققتها رياضة الشارقة، في ظل الدعم الكبير والرعاية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤيته في ترسيخ الرياضة كثقافة مجتمعية.

وأعرب أعضاء اللجنة، عن سعادتهم بالجهد المبذول، في دفع مسيرة النادي، والحصول على نتائج متميزة في مختلف المجالات والقطاعات الرياضية، مؤكدين ثقتهم في مواصلة النادي تحقيق الإنجازات.

وأكدت اللجنة، أن كافة الموضوعات التي طرحت، ستشكل محاور لمناقشة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، سياسات مجلس الشارقة الرياضي، بهدف تمكينه، ودعم كافة خططه للوصول إلى أفضل النتائج.