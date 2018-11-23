الوصل يتأهل لدور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال

الشارقة 24 - محمود علي:

ضاعف الوصل، من معاناة ضيفه الأهلي المصري، بعدما أطاح به من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، عقب تعادله معه، 1-1، يوم الخميس، في إياب دورالـ16 للمسابقة.

واستفاد الوصل من تعادله ذهاباً، 2-2، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية، ليظفر ببطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة، مستفيداً من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها، في حال تعادل الفريقين، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبادر وليد سليمان بالتسجيل للأهلي في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل أوه بان سوك للوصل في الدقيقة 82.

ويأتي هذا الوداع المبكر للأهلي، من البطولة العربية، بعد أقل من أسبوعين، من إخفاقه في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، إثر خسارته أمام الترجي التونسي، في نهائي المسابقة.