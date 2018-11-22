"الشارقة الرياضي" يختتم دورة الإدارة التنفيذية والتجارية لكرة القدم

الشارقة 24:

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، يوم الأربعاء، دورة الإدارة التنفيذية والتجارية لكرة القدم، ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية، التي نظمها المجلس لأنديته، بالتعاون مع أكاديمية اتحاد كرة القدم، واستمرت ثلاثة أيام، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

واستهدفت الدورة، التي حضر ختامها سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، وأمناء السر العام، والمدراء التنفيذيين، والمدراء الماليين، وموظفي الإدارة المالية، والعناصر الأخرى المعنية بهذا النشاط الرياضي، وشارك بها 28 منتسباً .

وأكد سعادة عيسى هلال الحزامي، أهمية هذه الدورات، التي تعتبر ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لكل ما من شأنه، أن يصب في صالح تطوير منظومة العمل الإداري بالأندية، في سبيل رفعة وتقدم الرياضة بالإمارة الباسمة، وتقدم بالشكر لأكاديمية اتحاد كرة القدم، والمشاركين في الدورة من ممثلي الأندية بالإمارة .

حاضر في الدورة، جوناثين غيريغووي خبير الإدارة التجارية بنادي ليستر سيتي الإنجليزي، وجيمس تاكر المدير التنفيذي بأكاديميات العالم الحقيقي.

واشتملت الدورة، على عدة محاور من بينها، أهمية الرؤية والرسالة في أندية كرة القدم المحترفة، ومقدمة في أعمال كرة القدم، والعمليات اليومية المالية والميزانية، وتخطيط الحدث الرياضي، والخطط الأكاديمية، والتعليم، وميزانية تداول اللاعبين وتنقلاتهم، والاستثمار التجاري للمنشآت، والنادي المجتمعي، والروابط التجارية، والهياكل التنظيمية للنادي، وأدوات التواصل المستخدمة مع أصحاب المصلحة المساهمين، ومجلس الإدارة، وإدارة الأعمال التجارية للنادي، وتقنيات الاتصال الخاصة بالنادي، والتسويق ووسائل الإعلام الاجتماعية.

وتوجه المنتسبون بالشكر، لمجلس الشارقة الرياضي، وأكاديمية اتحاد كرة القدم، على تنظيم هذه الدورة، التي أضافت لهم تجربة جديدة ومفيدة، ستنعكس على العمل الإداري مستقبلاً.