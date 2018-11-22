مجموعة نارية للعين الإماراتي في "أبطال آسيا"

الشارقة 24 - محمود علي:

مواجهات قوية أسفرت عنها قرعة دوري أبطال آسيا التي سحبت، الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمقر الاتحاد الآسيوي، حيث تصدرت المجموعة الثالثة المشهد لقوة فرقها: الهلال السعودي والعين الإماراتي والاستقلال الإيراني والسد.

وفي المقابل ضمت المجموعة الثانية الاتحاد السعودي بطل نسختي 2004 و2005 إلى جانب الوحدة الإماراتي وبطل الدوري الأوزبكي والفائز من مباراة الدور التمهيدي 3.

وضمت المجموعة الأولي الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، الذي يشارك في دور المجموعات لأول مرة، والفائز من مباراة الدور التمهيدي (4) والفائز من مباراة الدور التمهيدي 2.

وجاءت المجموعة الرابعة مثيرة أيضاً بوجود بيروزي الإيراني، الذي خسر في نهائي النسخة الماضية أمام البطل كاشيما أنتلرز الياباني، والسد، والأهلي السعودي والفائز من مباراة الدور التمهيدي 1.