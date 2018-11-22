3 مواجهات في انطلاق الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى

الشارقة 24 - محمود علي:

تنطلق غداً الجمعة مباريات الأسبوع الثاني لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018-2019 بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف فريق الذيد فريق العروبة، ويواجه فريق التعاون فريق الحمرية، ويحل فريق حتا ضيفاً على فريق مصفوت.

وتستكمل مباريات الأسبوع الثاني السبت بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريق العربي مع فريق مسافي، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الحصن مع فريق خورفكان.

وكان الأسبوع الأول للمسابقة شهد فوز العروبة على حتا 2-1 والحمرية على مصفوت 2-1 والخليج على العربي 1-0 وتعادل مسافي والتعاون 1-1 والذيد مع دبا الحصن 1-1.

ويتصدر فريق الحمرية جدول الترتيب بثلاث نقاط يليه العروبة ثم خورفكان.