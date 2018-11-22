الشارقة يفتتح مواجهات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

يسعى الشارقة إلى كسر عقدته أمام دبا الفجيرة صاحب المركز الأخير من أجل الحفاظ على صدارته عندما يحل ضيفاً عليه الجمعة في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 21 نقطة، ورغم أنه سيلاقي دبا الفجيرة الأخير بأربع نقاط، إلا أنه يتعين عليه الحذر من مضيفه الذي فرض عليه التعادل في معقله خلال المباريات الأربع التي أقيمت بينهما في تاريخ مواجهاتهما بالدوري.

ويعرف الشارقة الذي تعادل في المرحلة الماضية مع اتحاد كلباء 2-2، أن أي تعثر جديد له قد يفقده الصدارة التي يتمسك بها منذ بداية الموسم، لاسيما أن الجزيرة الثاني والعين الثالث لا يبتعدان عنه سوى بفارق نقطتين فقط.

وأهدر الشارقة أربع نقاط في مباراتين كانتا في المتناول بسقوطه في فخ التعادل أمام عجمان 1-1 واتحاد كلباء 2-2.

وتحسنت عروض دبا الفجيرة منذ استلام السوري محمد قويض قيادته بديلاً للبرازيلي باولو كاميلي، وهو تعادل مع الجزيرة في الدوري وفاز على شباب الأهلي في كأس الرابطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشارقة لتعزيز آماله في البقاء.

وتتوجه الأنظار في افتتاح المرحلة إلى "دربي" الجزيرة الثالث ومضيفه الوحدة الخامس والذي فشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات خسر أمام الظفرة وتعادل مع النصر وشباب الأهلي ودبا الفجيرة على التوالي.

وستكون المباراة الأولى في الدوري لمدرب الجزيرة المؤقت الهولندي داميان هيرتوغ بعدما حل بديلاً لمواطنه مارسيل كايزر المنتقل لتدريب سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ويتطلع العين للاستفادة القصوى من خوض منافسيه مباريات صعبة عندما يحل ضيفاً السبت على اتحاد كلباء الثامن برصيد 11 نقطة، في حين يلعب شباب الأهلي الرابع برصيد 16 نقطة والذي دخل بقوة على دائرة المنافسة بضيافة الظفرة الـ 12.

ويلعب الجمعة أيضاً، الإمارات، الثالث عشر قبل الأخير "5 نقاط"، مع الفجيرة السابع "12 نقطة"، والسبت بني ياس الحادي عشر "10 نقاط" مع النصر التاسع "11 نقطة"، والأحد في ختام المرحلة الوصل العاشر "10 نقاط" مع عجمان السادس "13 نقطة".