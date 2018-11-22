"الشارقة الرياضية" تنقل مشاهديها إلى قلب الحراك الرياضي

الشارقة 24:

تواصل قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، حرصها على إثراء تجربة المشاهد، ومواكبة الأحداث الرياضية، فتقدم باقة متنوعة من البرامج الرياضية المتخصصة، للموسم الرياضي 2018 – 2019، تغطي من خلالها أهم الأحداث والأنشطة الرياضية محلياً وعالمياً.

وتضم قائمة البرامج "الصحافة اليوم"، الذي يبث يومياً لمدة 20 دقيقة عدا يوم الجمعة، ويتناول أبرز ما نشرته الصحف من مستجدات وأحداث على الساحة الرياضية، كما يحلل أبرز الأخبار في الصحف المحلية والعربية والعالمية.

التواصل مع الشارع الرياضي

ويحظى برنامج "الخط الرياضي" باهتمام كبير في الوسط الرياضي بالدولة، ويبث يومياً من الأحد إلى الخميس لمدة 60 دقيقة، ينقل خلالها تحديات الوسط الرياضي ويتواصل مع أصحاب القرار، ويشارك في الحملات الجماهيريّة، التي تدعم المنتخبات الوطنية والأندية المحلية في المنافسات الدولية.

4 مواسم من النجاح

وللموسم الرابع على التوالي يواصل برنامج "ملاعبنا" رصد أهم ما يجري على الساحة الرياضية المحلية، من خلال استضافة نخبة من أبرز المحللين والنقاد في الدولة، كما يتواصل البرنامج مع الجماهير من خلال التفاعل مع عشاق الرياضة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، عبر استعراض أبرز اللقطات والمقاطع المنشورة حول الوسط الرياضي، إذ يعرض على مدى 60 دقيقة، أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة، ويعاد بثه في اليوم التالي.

الرياضة من وجهة نظر الخبراء

ويحاور البرنامج الأسبوعي "لقاء خاص" الذي يعرض يوم الجمعة لمدة 60 دقيقة، أهم الشخصيات المؤثرة في الحركة الرياضية، من خلال أدوارها البارزة في تنشيط ودعم المجال الرياضي في جميع النواحي حيث يعرض البرنامج وجهة نظر نجوم الرياضة ورؤساء الأندية وممثليها بشكل تفصيلي يتضمن أراءهم ورؤيتهم المستقبلية للتخطيط، ورسم السياسات الرياضية، التي من شأنها الارتقاء بالمستويات، والنهوض بالحركة الرياضية.

احتضان الناشئة

وفي خطوة تعكس حرص القناة على تعزيز رياضة الناشئة، يسلط برنامج "ملاعب الناشئة" الذي يعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمدة 30 دقيقة ويعاد بثه يوم الأربعاء، الضوء على مختلف أنشطة ومباريات الشباب والناشئة، إذ يشمل البرنامج عرض جميع دوريات المراحل السنية بمختلف الألعاب، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة القدم، بالإضافة إلى المراكز التربوية في مختلف إمارات ومدن الدولة.

دعم رياضة المرأة

وتماشياً مع توجهات إمارة الشارقة في دعمها لرياضة النساء والارتقاء بها، خصصت القناة برنامجاً بعنوان "رياضة المرأة"، يعر ض كل يوم ثلاثاء ويعاد بثه في اليوم التالي، لتنقل من خلاله فعاليات الرياضات النسائية، وتتابع التحديات التي تواجهها، للبحث عن الحلول والمساهمة في وضع رياضة المرأة في موقعها الذي تستحق في الوسط الرياضي المحلي، والقاري، والعالمي.

إرادة

وتحملاً لمسؤولياتها المجتمعية التي تنسجم مع توجهات مؤسسة الشارقة للإعلام، خصت قناة الشارقة الرياضية ذوي الاحتياجات الخاصة ببرنامجٍ متميز تحت عنوان "إرادة"، الذي يبث يوم الثلاثاء لمدة 30 دقيقة ويعاد بثه في اليوم التالي، ليكون منبراً لذوي الإعاقة عبر تبني قصص إنجازاتهم، ويشكل حافزاً لنظرائهم من الأجيال الشابة والمواهب وأصحاب الطموحات الرياضية الكبيرة.

تواصل مع الأندية

وتقدم شاشة القناة كل يوم خميس برنامج "الرياضة في الشارقة" وهو برنامج تسجيلي يُعرض أسبوعياً لمدة 30 دقيقة ويتناول في كل حلقة تجربة أحد الأندية الرياضية في الشارقة، يزور خلالها النادي ويسلط الضوء على البنى التحتية والمرافق، إضافة إلى عرض تاريخ النادي ونشأته والإنجازات التي حققها، ويتوقف عند جهود الكادر الإداري والفني واللاعبين، والخدمات التي يقدمها النادي لمنتسبيه.