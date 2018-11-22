"نادي الشارقة" يهدي "كأس اليد" إلى حاكم الشارقة

الشارقة 24:

أهدى سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي باسمه ونيابة عن إدارة وجماهير النادي، إنجاز الفوز بلقب كأس الإمارات لكرة اليد 2018 للعام الثالث على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخ النادي، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وخلال تكريم فريق رجال كرة اليد، قال الشامسي: "تمثل رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الثاقبة في التخطيط للرياضة في الإمارة الباسمة، نبراساً لنا نهتدي به لتحقيق الإنجازات، ونحن الآن نجني ثمار القرار الحكيم لسموه بدمج ناديي الشارقة والشعب في كيان واحد جديد وقوي قادر على تحقيق الطموحات الرياضية للإمارة".

وأكد الشامسي أن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة الدائمة لأبنائه في نادي الشارقة والدعم اللامحدود وتوفير كل متطلبات النجاح هي السبب الرئيس وراء كل هذه الإنجازات.

وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بالشكر إلى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، على مكرمته السخية لفريق رجال كرة اليد.

وشكر الشامسي الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس على دعمهما المتواصل لنادي الشارقة.

وجدد الشامسي ثقته بأبنائه اللاعبين الذين صنعوا الإنجاز وشكرهم على روحهم العالية وإصرارهم على التتويج باللقب والحفاظ على كأس الإمارات للعام الثالث على التوالي، وإسعاد الجماهير الشرقاوية، مشيداً بالجهود المبذولة من الجهاز الفني والإداري والطبي، وكافة الحريصين على اسم ومكانة النادي.