لجنة بالاستشاري تتفقد نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية

الشارقة 24:

اجتمعت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في إطار جولتها، على أندية إمارة الشارقة، مع مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وتعرفت على مختلف خططه وأجندة فعالياته الرامية، لنشر ألعابه، خلال الفترة المقبلة .

ترأس وفد المجلس، سعادة محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة، وبمشاركة سعادة كل من جمعة عبيد الشامسي، ووحيدة عبد العزيز، عضوي المجلس.

وكان في استقبال الوفد، سعادة علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

وفي بداية الزيارة، رحب سعادة المدفع بوفد المجلس الاستشاري، مشيداً بمبادرة اللجنة في زيارة أندية إمارة الشارقة، لاسيما التخصصية، والاطلاع على مختلف جهودها ودورها، في الارتقاء بالنواحي الرياضية .

واطلع وفد المجلس، على خطط وبرامج نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وأجندته، في كافة الرياضات، مؤكداً حرص النادي على نشر ثقافة الرياضات البحرية، والتشجيع على ممارستها، وسط مختلف الفئات من سكان الإمارة.

بدوره، أعرب سعادة محمد سلطان الخاصوني، عن سعادة اللجنة بمكانة النادي، وأهمية إدراج زيارة النادي، ضمن زيارات اللجنة لأندية الإمارة، نظراً لأهمية النادي وحداثة انضمامه لرقعة الرياضة في إمارة الشارقة، وما يشكله النادي من أهمية في تعزيز مكانة الإمارة على مستوى الدولة وخارجها، باعتباره وجهة لممارسة الرياضات البحرية.

واستعرض المجتمعون، البرامج التشغيلية الرياضية للنادي، وما قدمه النادي من نشاط صيفي، ومشاركات عديدة، ومدى حاجة النادي لمقر مطل على البحر، فضلاً عن المشاركات المحلية والخارجية، ودعمه المتواصل لبناء جيل رياضي ممارس لمختلف الرياضات البحرية، علاوة على ارتكاز النادي من مجلس الإدارة، في تقديم وتشجيع المبادرات الرامية، لتطوير أنواع جديدة من الرياضات البحرية، تستلهم التراث المحلي للإمارة والدولة.