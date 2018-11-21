مدرب الأهلي المصري يتطلع للفوز على الوصل

الشارقة 24 - محمود علي:

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الأهلي المصري، عن احترامه لفريق الوصل، وذلك قبل لقاء الفريقين بالإمارات، يوم الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال.

وأشار كارتيرون، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده يوم الأربعاء، للحديث عن المباراة، إلى أنه يدرك أن تعادل فريقه، 2-2، مع نظيره الوصل، في لقاء الذهاب الذي جرى بمدينة الإسكندرية المصرية، يصب في مصلحة الوصل، الذي يكفيه التعادل السلبي أو الإيجابي، 1-1، للتأهل لربع النهائي في البطولة.

وأضاف مدرب الأهلي المصري، أن فريقه يمتلك الطموح والرغبة القوية، في تحقيق الفوز في مباراة الخميس، خاصة أن الفريق قدم مستوى جيداً في لقاء الذهاب، وسيطر على المباراة لمدة 80 دقيقة، لكن المباراة انتهت في النهاية بالتعادل.

وأوضح المدرب الفرنسي، أنه رغم سيطرة الأهلي على هذا الوقت الكبير من المباراة، لم يتمكن من قتل اللقاء بهدف ثانٍ، وفي آخر 10 دقائق سجل الوصل هدفين، فسعى الأهلي للتعادل، وهو ما جعل البعض يظن أن الفريق الأحمر، لم يخض المباراة بكل قوة.

ويتعين على الأهلي المصري، الفوز بأية نتيجة أو تحقيق التعادل الإيجابي، بنتيجة تفوق التي تحققت في لقاء الذهاب، حتى يتفادى الخروج المبكر من البطولة، لاسيما وأنه يحاول مصالحة جماهيره الغاضبة، من إخفاقه في الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب خسارته في نهائي المسابقة القارية، أمام الترجي التونسي، الشهر الجاري.