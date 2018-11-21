مدرب الوصل يؤكد قوة مباراته مع الأهلي المصري

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن الإماراتي حسن العبدولي مدرب فريق الوصل، أن لقاء الأهلي المصري، في إياب دور الـ16، لكأس زايد للأندية الأبطال، سيكون قوياً للغاية.

وأوضح المدرب، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن مباراة الخميس ستجمع بين فريقين يتنافسان فقط داخل الملعب، أما خارج الملعب فهما أشقاء وأحبة، وأضاف أنه يكن كل الاحترام لفريق الأهلي.

وتحدث المدرب عن جماهير فريقه وتطلعه للمركز الأول، وتحقيق نتائج إيجابية تجعل الفريق في مقدمة الصفوف، وأشاد بمشاركة فريقه في البطولات العربية.

وأعرب عن اعتقاده بأن الوصل يستطيع الخروج من هذه الفترة السيئة، وأوضح أن جميع الفرص متاحة أمام الفريق، لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، والتأهل إلى الدور المقبل.