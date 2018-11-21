منصور بن محمد يتوج الفائزين في حفل التفوق الرياضي

الشارقة 24 - محمود علي:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين في "حفل التفوق الرياضي" الذي نظمه مجلس دبي الرياضي ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي الماضي، تحت شعار "طموح بلا حدود"، وذلك في فندق قصر الحبتور.

وكرم سموه رواد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن ساهموا بترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، وهم: الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، وعبد الله حارب الفلاحي، وخليفة سلطان بن سليمان، وعبد الله الساي، وجمعة غريب.

كما كرم سموه شركة الوصل لكرة القدم بجائزة أفضل شركة كرة القدم، وشركة النصر للألعاب الرياضية بجائزة أفضل شركة للألعاب الرياضية، وشركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم بجائزة أفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية للموسم الرياضي الماضي، كما حصل قطاع الألعاب وشركة الوصل لكرة القدم على جائزة أفضل قطاع ألعاب وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية.

وتضمن نموذج دبي للتفوق الرياضي 11 فئة فردية تم تكريم الفائزين فيها من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.