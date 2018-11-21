إقامة معسكر تدريبي للاعبات "الإمارات والسعودية" بالفجيرة

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن الاتحادان الإماراتي والسعودي للدراجات الهوائية عن إقامة معسكر تدريبي مشترك للاعبات المنتخبين في إمارة الفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بفندق رويال ام في الفجيرة بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، وسلمان عبد الله السيد نائب رئيس الاتحاد السعودي، وعضو اتحاد الإمارات للدراجات نورة الجسمي والأمين العام عبد الناصر عمران.

وقال أسامة الشعفار "يسعدنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة للمعسكر الذي يمثل فرصة ثمينة للاعبات للاستفادة واكتساب الخبرات".

وتوجهت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود بالشكر إلى اتحاد الإمارات للدراجات على هذه المبادرة الجديدة، مثمنة سعي نوره الجسمي لإقامة معسكر فني مشترك يخدم الرياضة النسائية في البلدين.