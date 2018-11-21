الأبيض الأولمبي يتعادل مع اليابان بهدف لمثله

الشارقة 24 - محمود علي:

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي، على منتخب اليابان إيجابياً، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت، يوم الثلاثاء، بملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في الجولة الثالثة والأخيرة، للبطولة التي يُنظَمُها اتحاد الإمارات لكرة القدم، مع شركة إياست سبورتس للفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري، ضمن محطة الإعداد الثانية لمنتخبنا الأولمبي، للمشاركة في التصفيات الآسيوية في مارس المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

سجل جاسم يعقوب هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وأدرك يودا إياسي هدف التعادل للمنتخب الياباني في الدقيقة 71.

وكان منتخبنا الأولمبي، قد افتتح مشواره في البطولة، بالفوز على الكويت بثنائية مقابل هدف، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام أوزبكستان، بهدفين دون رد.

ويتصدر منتخب اليابان البطولة، برصيد 5 نقاط، يليه منتخبنا الأولمبي وله 4 نقاط، وفي انتظار ما ستسفر عنه مباراة أوزباكستان "4 نقاط"، مع المنتخب الكويتي "بدون نقاط"، لتتويج المنتخب الفائز بالبطولة، حيث انحسرت المنافسة بين المنتخبين الياباني والأوزبكي.