دوري الخليج العربي يتوج بجائزة أفضل دوري محترف في آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

فازت لجنة دوري المحترفين، بجائزة أفضل دوري محترف في قارة آسيا، وذلك خلال حفل جوائز منظمة صناعة الرياضة الآسيوية، الذي أقيم مساء الثلاثاء، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتفوق دوري الخليج العربي، على أعرق دوريات آسيا، التي نافست على الجائزة هذا العام، حيث كانت اللجنة المنظمة، قد أعلنت عن وصول ثلاث دوريات إلى القائمة النهائية للمنافسة، على هذه الجائزة.

وتم تقييم هذه الدوريات وترشيحها، بناء على 13 معياراً رئيساً، إلى جانب المعايير الفرعية، والتي تزيد على المئة.

ومن أهم هذه المعايير: الإدارة، والأداء المالي، والتسويق والترويج، والإعلام والاتصال.

وركزت نتائج هذا التقييم، على الجوانب الإدارية والتنظيمية، بصورة أكبر من الجانب الفني للمسابقات.

ويكرم الاتحاد الآسيوي، المتميزين في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الرياضة وتطويرها، داخل القارة، حيث تنظم حفلاً سنوياً، يتم فيه إعلان الفائزين في الفئات المختلفة، التي يصل عددها إلى 23 فئة.

وتقوم لجنة مختصة مكونة من عشرين عضواً، من خبراء الصناعة بالتحكيم، وإعلان المرشحين والفائزين، وفقاً لمعايير كل فئة.