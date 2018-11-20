الموسم الثاني لدوري "تي 10" للكريكيت ينطلق بالشارقة الأربعاء

الشارقة 24 – وام:

تنطلق مساء الأربعاء، بإستاد الشارقة الدولي للكريكيت، فعاليات الموسم الثاني من دوري "تي 10"، أكبر بطولة رسمية دولية في الكريكيت، وتستمر 12 يوماً.

وتشهد البطولة، مشاركة 8 فرق تجمع 128 لاعباً، يمثلون أيقونات اللعبة على المستوى الدولي، حيث يتوقع أن تشهد المنافسات، حضوراً جماهيرياً غفيراً من محبي وعشاق اللعبة، بجانب متابعة واسعة تتعدى المليار مشاهد عبر قنوات البث المباشرة للحدث، في كل من آسيا وأوروبا وجنوب إفريقيا.

وتضم الفرق الثمانية المشاركة في نسخة هذا العام، كيرالا نايتس، وبنجابي ليجندز، ونمور بنجال، ومارثا العرب، وباكتونس، وراجبوتز، بالإضافة إلى اثنين من الوافدين الجدد، سنديش، ونورثرن واريورز.

وكانت اللجنة المشرفة، على الحدث قد قامت بتقسيم الفرق الثمانية على مجموعتين، يخوضون 29 مباراة، إضافة إلى المباراة الختامية للبطولة، التي تقرر لها، أن تقام في مساء اليوم الوطني لدولة الإمارات الموافق الثاني من ديسمبر.

يشار إلى أن دوري "تي 10"، هو أول دوري عالمي في عالم الكريكيت على مستوى العالم، يتألف من عشرة لاعبين، وهو الوحيد الذي يدعمه مجلس الكريكيت الإماراتي، ويقره مجلس الكريكيت الدولي، ويحظى بعضوية مجلس إدارة لعبة الكريكيت الدولية.