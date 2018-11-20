شرطة الشارقة والموارد البشرية إلى نصف نهائي "المؤسسات الحكومية"

الشارقة 24- محمود علي:

تأهل فريقا القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الموارد البشرية إلى الدور نصف النهائي لبطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

واستحق فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة تصدر المجموعة الأولى بعد فوزه في ختام منافسات المجموعة على فريق الإدارة العامة للحرس الأميري بنتيجة 4-2، ليرتفع رصيد الشرطة إلى 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة بالفوز في 4 مباريات متتالية ويرفع أسهمه بالترشح للفوز بلقب البطولة الـ 19.

وفي مباراة غاية في الإثارة واصل فريق دائرة الموارد البشرية حامل لقب النسخة السابقة صحوته واستطاع أن يحول خسارته بثلاثة أهداف في الشوط الأول إلى فوز مستحق على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 5-4، ليرتفع رصيد الموارد إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثاني ويتأهل للمربع الذهبي.

من جانبه، أشاد المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة بمستوى المنافسات بين الفرق المشاركة في البطولة، وتمتع الجميع بالروح الرياضية العالية رغم قوة المنافسة، مؤكداً أن جميع اللجان العاملة في البطولة تعمل بكامل طاقاتها من أجل إنجاح البطولة، مشيراً إلى أن البطولة تحقق أهدافها بزيادة التقارب والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة.