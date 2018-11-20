انطلاق محاور دورة حكام النخبة الآسيوية بدبي

الشارقة 24 - محمود علي:

انطلقت صباح الثلاثاء بفندق الغرير بدبي محاور الدورة الأولى لحكام النخبة الآسيوية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 68 حكماً وحكماً مساعداً من اتحادات غرب وجنوب ووسط قارة آسيا وذلك للفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وحضر افتتاح الدورة داتو أليكس سوزاي مستشار أول باتحاد الإمارات لكرة القدم وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام باتحاد الكرة.

وتعد الدورة الحالية التي يُحاضر فيها 6 محاضرين من الاتحاد الآسيوي هي الأولى لحكام النخبة الآسيوية في دولة الإمارات لعام 2018، حيث من المنتظر أن تعقد دورة ثانية بذات المكان خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر بمشاركة 80 حكماً وحكماً مساعداً.

وتنظم لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي أربع دورات سنوياً، بواقع دورتين في العاصمة الماليزية كوالالمبور ومثلهما بالإمارات، وتركز الدورات على تبادل الخبرات والمعرفة والتطوير من أجل إعداد الحكام لإدارة مباريات مختلف المسابقات التي يُنظمها الاتحاد الآسيوي.