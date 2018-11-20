"لجنة التربية والتعليم" بـ "استشاري الشارقة" تبحث احتياجات نادي الحمرية

الشارقة 24:

زارت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس الإثنين، نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وذلك في إطار التحضير لمناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي.

استقبل الوفد جمعه عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من كوادر النادي.

وأكد محمد سلطان الخاصوني الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب، حرص اللجنة وفي إطار تحضيرها لمناقشة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، مضيفاً أن اللجنة تزور الأندية للتعرف على إنجازاتها وتقف على كافة متطلباتها.

ولفت إلى أن اللجنة ومن خلال الخطة العامة للمجلس الاستشاري تحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوجه به من مبادرات ومشاريع دائمة ورعاية لكافة الأندية أن تكون أندية إمارة الشارقة متميزة في كافة مجالاتها وفي مختلف ألعابها وما تحققه من اهتمام بالنش واللاعبين ونشر للثقافة الرياضة.

بعدها اطلعت اللجنة على مختلف إنجازات نادي الحمرية ومسيرته الماضية والحالية، وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف أدوار النادي الرياضية والثقافية والمجتمعية والاحتياجات المختلفة للنادي في ظل ما يحققه من نتائج فضلاً عن التوسع في مختلف رياضاته وبرامجه.