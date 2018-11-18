كأس الخليج العربي: الفجيرة يفوز على الشارقة في الوقت القاتل

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز الفجيرة على مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد خالد بن محمد ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، الأحد.

تقدم محمد بن يطو للفجيرة في الدقيقة التاسعة، وسجل على الظنحاني لاعب الشارقة الهدف الثاني للفجيرة بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

وقلل إيغور كورنادو الفارق وسجل الهدف الأول للشارقة من ركلة جزاء في الدقيقة 65، وتعادل محمد إبراهيم للملك في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 89 سجل عمر كوسوكو الهدف الثالث القاتل للفجيرة.

ورفع الذئاب رصيدهم إلى أربع نقاط في المركز السادس، في حين ما زال رصيد الشارقة خالياً من النقاط في المركز الأخير من الترتيب.

وتعتبر هذه هي الخسارة الخامسة لفريق الشارقة ضمن المباريات الـ 5 التي خاضها في كأس الخليج العربي هذا الموسم.