ضمن الجولة السادسة

العين والإمارات يتعادلان سلبياً في كأس الخليج العربي

  • الأحد 18, نوفمبر 2018 في 8:21 م
  • جانب من مباراة العين والإمارات
    جانب من مباراة العين والإمارات
انتهى لقاء العين والإمارات لحساب الجولة السادسة من كأس الخليج العربي بالتعادل السلبي، وذلك خلال المباراة التي أقيمت الأحد.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
تعادل فريقا العين والإمارات سلبياً، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد طحنون بن محمد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، الأحد.
 
ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، في حين وصل الإمارات إلى النقطة الخامسة في المركز الخامس من الترتيب.
 
سيطر العين، الذي خاض المباراة بتشكيلة غلب عليها عنصر الشباب، على الدقائق الأولى، وتراجع الإمارات للدفاع عن مرماه مع محاولة الاعتماد على المرتدات.
 
وشهدت المباراة حصول أحمد جمال لاعب العين على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد عرقلة قوية لوليد عمبر لاعب الإمارات.