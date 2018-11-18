العين والإمارات يتعادلان سلبياً في كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

تعادل فريقا العين والإمارات سلبياً، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد طحنون بن محمد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، الأحد.

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، في حين وصل الإمارات إلى النقطة الخامسة في المركز الخامس من الترتيب.

سيطر العين، الذي خاض المباراة بتشكيلة غلب عليها عنصر الشباب، على الدقائق الأولى، وتراجع الإمارات للدفاع عن مرماه مع محاولة الاعتماد على المرتدات.

وشهدت المباراة حصول أحمد جمال لاعب العين على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد عرقلة قوية لوليد عمبر لاعب الإمارات.