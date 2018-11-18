النصر يفوز على الظفرة برباعية

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز النصر على الظفرة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على إستاد مكتوم بن راشد ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، الأحد.

تقدم محمد إبراهيم للنصر في الدقيقة الخامسة، وتعادل ديغو ريغوناتو في الدقيقة العاشرة. وعاد النصر ليتقدم مجدداً في الدقيقة 18 عبر صامويل روزا، وأضاف حبيب الفردان الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وعاد الفردان ليسجل الرابع في الدقيقة 85.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد الظفرة عند سبع نقاط وتراجع للمركز الرابع.