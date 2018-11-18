الأهلي المصري يعلن عودة محارب وغياب فتحي في لقاء الوصل

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن الأهلي المصري، أن لاعبه إسلام محارب، تعافى من إصابة في الكاحل، وبات جاهزاً لمواجهة الوصل الإماراتي، في إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الخميس المقبل.

وأكد خالد محمود، طبيب الأهلي، لموقع النادي، أن محارب سيعود إلى المران الإثنين، وسيسافر إلى الإمارات لخوض إياب دور الستة عشر.

كما أعلن أيضاً أن لاعبه أحمد فتحي، مازال يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، ولن يكون لائقاً للتواجد ضمن الحسابات الفنية في مباراة الوصل المقبلة.

وتعادل الأهلي 2-2 على أرضه في مباراة الذهاب، وسيبحث عن نتيجة إيجابية وبلوغ دور الثمانية، لتعويض خسارته في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للعام الثاني على التوالي.

وأصيب محارب خلال مباراة ودية مع فريق الشباب بالأهلي، يوم السبت.

كما أكد الطبيب على عودة النيجيري جونيور أجايي، والتونسي علي معلول، الشهر المقبل، في ظل الخضوع لمرحلة تأهيل من الإصابة.