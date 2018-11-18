110 لاعبين في سباق الحمرية لهواة الدراجات

الشارقة 24 - محمود علي:

شارك 110 دراجين في سباق الحمرية لهواة الدراجات، المؤهل إلى سباق سيح السلم للدراجات، في واحد من أقوى السباقات المحلية للهواة، التي أقيمت مؤخراً وذلك لمسافة 80 كم.

وشهد السباق منافسة قوية بين المتسابقين، ونجح منصور الصابري من فريق "اس اس"، بالفوز بالمركز الأول عقب تحقيق زمن قدره 1:49:30 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 41 كم، وتأهل من السباق 32 دراجاً إلى سباق سيح السلم للدراجات.

ونجح الدراج عادل عبد الباقي من فريق "إكسبو"، بالحصول على المركز الثاني في السباق، بينما حل خلفان الصابري من فريق "اس اس ان"، في المركز الثالث.

ونجح فريق النصر في السيطرة على سباق الفردي العام للشباب بمنطقة نزوى، والذي أقيم أمس الأول، بمشاركة 39 دراجاً من 8 أندية، ولمسافة 60 كم، وبمعدل سرعة كبير حيث نجح لاعب النصر حارب محمد الصباغ، في الحصول على المركز الأول في السباق، عقب تحقيق زمن 1:42:25 ساعة، بينما حل اللاعب سعيد محمد علي في المركز الثاني بزمن 1:42:30، وجاء زميلهما عبد الله علي خليل في المركز الثالث.

وعقب نهاية السباقات، قام عبد الناصر عمران الشامسي، الأمين العام، وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكه الأمين العام المساعد، بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.