الوصل يكشف أسعار تذاكر مباراته مع الأهلي المصري

جانب من مباراة الذهاب بين الفريقين

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن نادي الوصل عن قيمة تذاكر مبارته مع الأهلي المصري، في لقاء الإياب لدور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 22 نوفمبر الجاري.

وأكد النادي في حسابه على تويتر، أنه بداية من يوم الإثنين ستتوافر تذاكر مباراة الوصل والأهلي المصري، في متجر الوصل بمقر النادي بزعبيل.

وأكد النادي أنه سيسمح لحاملي البطاقات الموسمية، بدخول مدرجات الدرجة الثانية مجاناً.

كما سيتم تخصيص منطقة يسار المنصة للعائلات فقط.

وستترواح أسعار التذاكر ما بين 300 درهم، و100 و50.

وأوضح النادي أنه سيسمح لمجندي الخدمة الوطنية، وأصحاب الإعاقة بدخول مدرجات الدرجة الثانية مجاناً.