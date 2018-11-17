شباب الأهلي يفوز على بني ياس في كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز شباب الأهلي على ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على إستاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، السبت.

وبهذا الفوز تأهل شباب الأهلي رسمياً إلى الدور ربع النهائي.

تقدم هنريكي لوفانور لشباب الأهلي في الدقيقة 27، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 40، وقلل حمد الأحبابي الفارق وسجل الهدف الأول لبني ياس في الدقيقة 45.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى تسع نقاط وقفز إلى المركز الثاني، في حين توقف رصيد السماوي عند 8 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب.