منتخبنا الأولمبي يخسر مباراته أمام أوزبكستان

الشارقة 24 - محمود علي:

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الأوزبكي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت، السبت، بملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة ضمن الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم مع شركة إياست سبورتس للفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وتأتي البطولة ضمن محطات إعداد منتخبنا الأولمبي للمشاركة في التصفيات الآسيوية في مارس المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت الجولة الأولى للبطولة قد شهدت فوز منتخبنا الوطني الأولمبي على شقيقه الكويتي بهدفين لهدف، في حين تعادل المنتخب الياباني مع نظيره الأوزبكي بهدفين لكلٍ منهما.

سيختتم الأبيض الأولمبي مشاركته في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة نظيره الياباني، في حين يلاقي الأزرق الكويتي نظيره الأوزبكي.