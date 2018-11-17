كأس الخليج العربي: العنابي يفوز على كلباء

الشارقة 24 - محمود علي:

اختتم الوحدة مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الخليج العربي بفوز سهل على ضيفه اتحاد كلباء بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على إستاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، السبت.

تقدم الوحدة في الدقيقة 62 عبر مايك راموس لاعب اتحاد كلباء الذي سجل في شباكه عن طريق الخطأ، وأضاف محمد الحمادي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

ورفع العنابي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول من المجموعة الأولى. في حين توقف رصيد اتحاد كلباء عند نقطة واحدة في المركز السابع.

وأنهى الوحدة مسيرته في مرحلة المجموعات بكأس الخليج العربي دون أن تهتز شباكه ولو مرة واحدة.