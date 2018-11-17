الوصل يفوز على دبا برباعية

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز الوصل على ضيفه دبا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على إستاد زعبيل ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، السبت.

تقدم الوصل في الدقيقة العاشرة عن طريق فابيو دي ليما، وتعادل يحيى جبران لدبا في الدقيقة 42.

وسجل فينيسيوس دي ليما الثاني للوصل في الدقيقة 64، وأضاف كايو كورييا الهدف الثالث في الدقيقة 78، وعاد اللاعب نفسه ليضيف الرابع في الدقيقة 81، وسجل إدريس فتوحي الثاني لدبا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الوصل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، في حين توقف رصيد دبا عند ست نقاط في المركز الرابع.