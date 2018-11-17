ولي عهد الفجيرة يتوّج الفائزين ببطولة العالم للزوارق السريعة

الشارقة 24 – وام:

توّج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الفائزين الأوائل، في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة للناشئين "فورمولا المستقبل"، التي أقيمت تحت رعاية سموه، ونظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، على كورنيش الفجيرة، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، يمثلون 11 دولة أجنبية، إلى جانب مشاركة فريق نادي الفجيرة البحري.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للمتوجين، فوزهم بالمراكز الأولى في البطولة، التي تستضيفها الإمارة، مؤكداً حرص إمارة الفجيرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تعزيز نشاطات الرياضات البحرية من الألعاب، التي تتميز بتناقلها من الأجداد إلى الآباء وصولاً إلى الأبناء.

وثمن سموه، جهود القائمين على تنظيم البطولة، وأشاد بالمستوى الذي ظهرت عليه البطولة، والأداء الرفيع للمتسابقين الناشئين، الذي اتسم بروح المنافسة الشريفة.

وشملت نتائج منافسات جائزة بطولة العالم للزوارق السريعة للناشئين "فورمولا المستقبل"، فوز الفريق الروسي بالمركز الأول بالترتيب العام، والفريق الألماني بالمركز الثاني، والفريق اللاتفي بالمركز الثالث، فيما حل الفريق الإماراتي بالمركز السادس.

ورفع أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أسمى آيات الشكر والتقدير، لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتوجيهاته الكريمة، ودعمه المستمر للنادي البحري وبطولاته.

حضر حفل التتويج، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وأعضاء الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وجمهور كبير من عشاق الرياضات البحرية.