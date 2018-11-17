نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بكأس التسامح للكريكيت

الشارقة 24 – وام:

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في النسخة الأولى من كأس التسامح للكريكيت، عقب المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد زايد للكريكيت، في أبوظبي.

وشارك في البطولة 16 فريقاً محلياً يمثلون كافة البيئات العمالية على أرض الدولة، ضمت لاعبين من أكثر من 20 جنسية، في إطار المهرجان الوطني للتسامح، الذي نظمته الوزارة تحت شعار "على نهج زايد".

وقال معالي الشيخ نهيان مبارك عقب تتويج الفائزين: "إننا جميعاً على أرض الإمارات فائزون بكأس التسامح، مواطنون ومقيمون، فقد ضربنا المثل للعالم في كيفية التعايش والتواصل والتعاون، لما فيه صالح الجميع، في إطار من التسامح واحترام الآخر مهما كان دينه أو جنسه أو مستواه الاقتصادي والاجتماعي، هكذا علمنا الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بأقواله وأفعاله ومواقفه الصادقة دائماً إلى جانب التعايش والتسامح واحترام الجميع، وهكذا علمتنا قيادتنا الرشيدة بما وضعته من قواعد وأسس وقوانين لحماية كافة فئات المجتمع ودعمها وتشجيعها على التعاون لما فيه صالح الوطن وكافة المقيمين على ارضه الطيبة".

وأضاف معاليه، أن كأس التسامح للكريكيت ما هي إلا صورة رمزية لما يمكن أن تقدمه الرياضة، وما تتيحه من فرص للتواصل بين مختلف الجاليات والتنافس البناء والإيجابي، في جو من التسامح والتعايش.

وأكد معاليه أن المشاركة الواسعة لهذا الكم من الفرق، يجعلنا أكثر إصراراً على تنظيم البطولة بشكل سنوي، مشيداً بجهود كافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاح البطولة على المستوى التنظيمي والجماهيري، لاسيما مجلس أبوظبي الرياضي، وكافة الجاليات المشاركة والتي تجاوزت 20 جالية، إضافةً إلى رجال الأعمال والقطاع الخاص، مهنئاً الجميع بنجاح البطولة التي تم تنظيمها في إطار المهرجان الوطني للتسامح.

وأوضح معالي وزير التسامح، أن هدف البطولة أن تصل رسالة التسامح والتعايش إلى الجميع، وأن نقول لفئة العمال إنهم دائماً في قلب اهتمامات الجميع، وأن تصل رسالتنا إلى العالم لنكون نموذجاً في التعاون والتعايش والنجاح أيضاً.