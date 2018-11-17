الجواد "إيه اف ماهر" يحقق لقب سباق كأس سلطان بن خليفة آل نهيان

الشارقة 24 - محمود علي:

بقيادة الفارس تاج أوشي، حقق الجواد "إيه اف ماهر" لخالد خليفة النابودة، لقب الشوط الخامس والرئيسي لسباق "كأس سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان"، الذي أقيم بنادي الشارقة للفروسية والسباق.

وأقيم الشوط لمسافة 1700 متر، وبجوائز قدرها 100 ألف درهم، حيث قطع المسافة في زمن وقدره 1:58:38 دقيقة، فيما جاء بالمركز الثاني الجواد "محفوظ"، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثالث الجواد "دارين" لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

فيما جاءت بقية أشواط السباق كالتالي:

الشوط الأول: "شوط لونجين دوليس في" لمسافة 1200 متر

• الجواد "إيه اف حجيج" لخالد خليفة النابودة – الفارس، أنطونيو فريزو - 1:20:41 دقيقة.

• الجواد "جاب ملاوح"، لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

• الجواد "نزعة"، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

الشوط الثاني: "شوط مجموعة لونجين ماستر" لمسافة 1200 متر

• الجواد "إيه اس الماس"، سمو الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي - الفارس سام هتشكوت- 1:20:04 دقيقة.

• الجواد "إيه اف المجاز" لخليفة مطر النيادي.

• الجواد "بينة الإمارات" لمحمد حارب.

الشوط الثالث: شوط مجموعة لونجين ريكورد لمسافة 1000 متر

• الجواد "إيه اف طارحة الذهب"، لخالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس أنطونيو فريزو - 1:05:17 دقيقة.

• الجواد "مرمرة"، لعبد الله مبارك بن حبوه.

• الجواد "إيه اف ليوا" لعبد الله خليفة النابودة.

الشوط الرابع: شوط مجموعة لونجين ريكورد لمسافة 2000 متر

• الجواد "سكاي جازر"، لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم - بقيادة الفارس فرناندو جارا - 2:07:98 دقيقة.

• الجواد "برس روم"، للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

• الجواد "بلد سنجر"، لمحمد خليفة البسطي.

الشوط السادس: شوط مجموعة لونجين ريكورد لمسافة 1700 متر

• الجواد "مساند"، لياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة الفارس ريتشارد مولن - 2:01:22 دقيقة.

• الجواد "إيه اف شعار"، لخالد خليفة النابودة.

• الجواد "قصر الرواسي"، لعبد الباسط عبد الصمد الشحي.