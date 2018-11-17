فوز "الشارقة للتعليم" و"الاجتماعية" في بطولة المؤسسات الحكومية

الشارقة 24 - محمود علي:

اقترب فريقا مجلس الشارقة للتعليم ودائرة الخدمات الاجتماعية، من التأهل للمربع الذهبي من بطولة المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بالشارقة لكرة القدم، إثر فوزهما في الجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

يواصل فريق مجلس الشارقة للتعليم تقديم عروضه القوية في البطولة، ويحقق انتصاره الثالث على التوالي على فريق جمعية الشارقة التعاونية، بـ 8 أهداف مقابل هدف وحيد، أحرزها اللاعبون أحمد الغندور، 4أهداف، وعمرو سليم هدفان، وهدف لكل من عبد الله السلامي، ومحمد ضرار، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مجلس الشارقة للتعليم إلى 9 نقاط، محتلاً قمة المجموعة الثانية، ويضمن تأهله إلى نصف نهائي البطولة، بينما يحتل فريق تعاونية الشارقة المركز الأخير بدون نقاط.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق دائرة الخدمات الاجتماعية فوزاً ثميناً على فريق نادي الثقة للمعاقين، بنتيجة 6 أهداف مقابل 5، ليرتفع رصيد الخدمات الاجتماعية ويقترب بقوة للتأهل لنصف النهائي، بينما يتوقف رصيد الثقة للمعاقين عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويفقد آماله في التأهل للدور الثاني.

شهد المباراة أحمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأشاد بالمستوى الرائع الذي تقدمه الفرق المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن هناك أهداف سامية من تنظيم مثل هذه المنافسات، التي تجمع موظفي الشارقة في أجواء رياضية تنافسية، بعيداً عن الروتين اليومي، ومنها التعارف والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة، ونشر ثقافة الرياضة بين الموظفين، وكسر الروتين الوظيفي للعاملين بحكومة الشارقة، موجهاً الشكر والتقدير إلى الجهات المشاركة في البطولة متمنياً التوفيق لكافة الفرق.