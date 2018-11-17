البيرتو زاكيروني: راضي عن أداء منتخب الإمارات

الشارقة 24 - محمود علي:





أعرب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، عن رضاه التام بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الأبيض في مباراة، الجمعة، الدولية الودية أمام منتخب بوليفيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأكد زاكيروني، أن الأبيض قدم مباراة جيدة للغاية، مقارنةً بمبارياته الودية الماضية، خصوصاً على صعيد بناء الهجمة من الخلف، والقيام بجمل تكتيكية عدة للوصول إلى مرمى المنافس، وليس اللعب على الكرات الطويلة فقط، إلى جانب اللعب بشراسة وروح قتالية والاستحواذ على أغلب مجريات المباراة.

وأضاف المدرب، أن المنتخب شكل خطورة من عمق المنافس وكان قادراً على تسجيل عدد كبير من الأهداف لو استغل الفرص المتاحة، موضحاً أنه يفض الأعذار والحديث عن أن المهاجمين المواطنين لا يحصلون على فرصة كبيرة مع أنديتهم، لكنه يرى أن هناك مهاجمين شباباً واعدين وقادرين على أخذ فرصتهم، وهو ما جعله يستدعي لاعبين شباباً مثل سيف راشد وزايد العامري ومحمد العكبري وغيرهم.