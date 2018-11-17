بلدية الحمرية تطلق حملة توعية لمستخدمي الدراجات المائية

الشارقة 24:

نفذت بلدية منطقة الحمرية، حملة توعية لمستخدمي الدراجات المائية في بحر الحمرية، وخور المنطقة، تهدف لرفع الوعي بمتطلبات السلامة العامة بين أوساط مستخدمي الدراجات المائية، وتبيان المخاطر المتعلقة بالتهور أثناء قيادتها، بجانب التوعية بالمخالفات المترتبة جراء المساءلة القانونية للقيادة غير الآمنة.





وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، بأن الدراجات المائية تعد إحدى الوسائل الترفيهية، التي يجب التعامل معها بحذر بعيداً عن السلوكيات غير المسؤولة، منوهاً بأن هذه الحملة ستتبعها سلسلة من الحملات والمبادرات التي تعزز الوعي لدى مستخدمي الدراجات من بمخاطر السباق، والسرعة الزائدة، لدى قيادة الدراجات المائية.

وبين مدير الإدارة القانونية بالبلدية، عمار علي المهيري، بأن قسم الرقابة والتفتيش البلدي، نفذ من خلال الحملة العديد من الأنشطة المصاحبة شملت توزيع كتيبات إرشادية، حملت عنوان "إرشادات توعوية بشأن قيادة الدراجات المائية والمخالفات المترتبة جرّاء السلوكيات الخاطئة".