مشاركة واسعة في "امش 2018"

الشارقة 24 - وام:

انطلقت في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، الجمعة، الدورة الثانية عشرة من أكبر ماراثون للمشي في دولة الإمارات "امش 2018"، وذلك تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وشهدت الفعالية التي ينظمها مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري مشاركة واسعة النطاق شملت آلاف المشاركين وممثلين عن الهيئات الحكومية والخاصة بهدف رفع الوعي بمرض السكري ومخاطره.

وأكد وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة والبنية التحتية في مبادلة ورئيس مجلس إدارة مركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري أن ماراثون المشي تحول بفضل دعم المؤسسات والشركات الرائدة إلى جانب أعداد المشاركين المتزايدة من جميع أنحاء أبوظبي إلى حدثٍ مميز وفعالية مجتمعية ضخمة تستقطب سنوياً آلاف المشاركين في سبيل تحقيق هدف واحد هو تعزيز الوعي حول أهمية المشي والأنشطة الرياضية في العناية بالصحة.

وتهدف الفعالية الى إيصال رسالة لجميع أفراد المجتمع تحثّهم على تغيير نمط حياتهم والابتعاد عن الكسل والخمول بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى ضمان نمط حياة أكثر صحة وسعادة للجميع.