سباق "كأس سلطان بن خليفة آل نهيان" ينطلق السبت في الشارقة

الشارقة 24:

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، السبت، سباق "كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان"، بمشاركة 79 من الخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، مع وجود 4 جياد على الاحتياط من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

وترعى السباق الذي تبلغ جوائزه 300 ألف درهم، شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2019/2018 .

وخصص الشوط الأول برعاية "لونجين دوليس فيت" للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1200متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 خيول على الاحتياط.

أما الشوط الثاني برعاية "شوط مجموعة لونجين ماستر"، فخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن التصنيف بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1200متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً.

فيما خصص الشوط الثالث برعاية "شوط مجموعة لونجين ريكورد" للخيول العربية الأصيلة، من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة، بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1000متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً.

والشوط الرابع برعاية "شوط مجموعة لونجين ريكورد"، خصص للخيول المهجنة والمصنفة بعمر 3 سنوات فأكبر، لمسافة 2000 متر، بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 11 جواداً.

اما الشوط الخامس وهو" شوط كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان"، ومقدم من مجموعة لونجين ماستر، فقد خصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة لمسافة 1700 متر، وجوائزه تصل إلى 100 ألف درهم، بمشاركة 13جواداً.

ويختتم السباق بالشوط السادس برعاية "شوط مجلس الشارقة الرياضي"، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات، لمسافة 1700 متر، وجوائزه تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 9 جياد.