"الشارقة الرياضي" يبحث التعاون مع ممثلي اللجان الإعلامية بأندية الإمارة

الشارقة 24:

بحث مجلس الشارقة الرياضي سبل التنسيق والتعاون الإعلامي المشترك مع أندية الإمارة إعلامياً، وتبادل المقترحات بين الطرفين، بما يقود لخدمة الرياضة إعلامياً، من خلال اللقاء الذي نظم، مؤخراً، بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وخالد علي المطروشي مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وزكية سهيل المشرخ رئيس قسم الإعلام، مع ممثلي اللجان الإعلامية في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

‎يهدف اللقاء إلى تحقيق أهداف المجلس المختلفة، التي تسعى للنهوض بالحركة الرياضية وتعزيزها في إمارة الشارقة، بجانب العمل على توفير بيئة رياضية متكاملة في الأندية تساعد على رفع مستوى الشباب رياضياً وثقافياً، وتنمية المواهب والإسهام في وضع السبل التي تساعد على حسن استثمار الشباب لأوقاتهم، وتحقيق الإنجازات على المستوى المحلي والدولي.

وأشار سعادة عيسى هلال، أن اللقاء يأتي ضمن حرص المجلس على التواصل الفعال والمباشر مع الأندية، وفتح باب الحوار والنقاش مع ممثليها، وهي ترجمةً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس، في الاهتمام بدور الإعلام المهم والأساسي.

وأضاف سعادته، أن لقاء المجلس مع ممثلي اللجان الإعلامية بالأندية يأتي للتأكيد على أن المهمة والهدف واحد وهو رفعة الرياضة بالإمارة، باعتبار الإعلام شريك أساسي في عملية تطوير الأندية، وإيصال رسالتها الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وثمن سعادة عيسى هلال الحزامي الحضور الفعال والحماس الذي قابل به أعضاء اللجان الإعلامية دعوة المجلس، مؤكداً أن اللقاء أثمر عن العديد من المقترحات التي ستكون من أولويات اهتمام المجلس وإدارة الاتصال المؤسسي بما يخدم المصلحة المشتركة.

وفي نهاية الاجتماع، تقدم ممثلو اللجان الإعلامية بشكر للمجلس على إتاحة الفرصة للحوار والتواصل المباشر، بما يؤكد اهتمامه الكبير بدور المنظومة الإعلامية بأندية الإمارة.