تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس آسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال فعاليات كأس آسيا لكرة القدم.

ويسرى تطبيق حكم الفيديو المساعد بدءاً من دور الثمانية للبطولة القارية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي: تضم قارة آسيا مجموعة من أفضل الحكام في العالم، وسوف يحظى الحكام بدعم إضافي من خلال نظام الفيديو المساعد خلال كأس آسيا في دور الثمانية والدور قبل النهائي، إلى جانب المباراة النهائية التي تقام في أول فبراير 2019.

وبالتالي سيتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في سبع مباريات تقام على أربعة ملاعب، هي ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وستاد محمد بن زايد في أبوظبي، وستاد هزاع بن زايد في العين، وستاد آل مكتوم في دبي.

وسوف يتم تطبيق هذا النظام بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" إلى جانب الشركة الرائدة عالمياً في تزويد نظام "VAR"، حيث سيكون تطبيق هذا النظام إضافة جديدة لأكبر نسخة في تاريخ نهائيات كأس آسيا، والتي تضم 24 منتخباً من كافة أرجاء قارة آسيا.

ويأتي قرار تطبيق نظام الفيديو المساعد بالتوافق مع تطبيق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النظام اعتباراً من دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية، في حين طبق اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" نظام الفيديو المساعد في كأس ليبرتادورس للأندية اعتباراً من دور الثمانية.