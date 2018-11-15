الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى ينطلق الجمعة

الشارقة 24- محمود علي:

تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي، بمشاركة 10 أندية هم: التعاون، والحمرية، والذيد، والعربي، والعروبة، وحتا، وخورفكان، ودبا الحصن، ومسافي ومصفوت.

وتقام مباريات الأسبوع الأول يومي الجمعة والسبت، حيث يلتقي غداً فريق العروبة فريق حتا الساعة 16:40 مساءً باستاد خليفة بن زايد بنادي العروبة، وفي ذات التوقيت يواجه فريق مسافي فريق التعاون العائد للمشاركة من جديد في المسابقة وذلك باستاد نادي مسافي، ويستضيف فريق الذيد بملعبه فريق دبا الحصن في الساعة 19:15 مساءً.

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول يوم بعد غدٍ "السبت" بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريق الحمرية مع فريق مصفوت باستاد الحمرية الساعة 16:45 مساءً، فيما يحل في المباراة الثانية فريق العربي ضيفاً على فريق خورفكان الساعة 19:15 مساءً.

وتقام مسابقة دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري من دورين، حيث يتأهل بطل المسابقة ووصيفه إلى مسابقة دوري الخليج العربي للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020.