محسن مصبح: عرين الأبيض بأمان في كأس آسيا

الشارقة 24- محمود علي:

أكد السوبرمان محسن مصبح رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم وأحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب الإمارات الذي شارك في نهائيات كأس العالم بإيطاليا 90، وأن الأبيض قادر على تحقيق آمال الجماهير الإماراتية في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة اعتباراً من الخامس من شهر يناير 2019 بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة .

وشهد محسن مصبح الملقب بالسوبرمان تدريبات الأبيض في ملعب ند الشبا بدبي ضمن مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم بدعوة الشخصيات الرياضية والإعلامية والنجوم السابقين للكرة الإماراتية ورؤساء الأندية والمحللين الرياضيين، بهدف دعم المنتخب وبث روح الحماس والثقة لدى اعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وحرص محسن مصبح على عقد جلسة خاصة بحراس مرمى منتخبنا الوطني خالد عيسى ومحمد حسن الشامسي وفهد الظنحاني بعد نهاية الحصة التدريبية، حيث تحدث معهم بشكل مطول حول العديد من النقاط الخاصة بمركز حراسة المرمى والدور المهم الذي يلعبه حارس المرمى في الحصص التدريبية والمباريات.

وتطرق محسن مصبح خلال حديثه لحراس المرمى عن بعض من الذكريات والمواقف الصعبة التي واجهته حين كان حارساً للمنتخب في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية من أبرزها تصفيات سنغافورة 89 حين خطف منتخبنا بطاقة التأهل إلى المونديال.

وأوضح السوبر مان أن عرين الأبيض بأمان في نهائيات كأس آسيا في ظل وجود حراس مميزين أمثال خالد عيسى والشامسي والظنحاني وكذلك علي خصيف وماجد ناصر وغيرهم من الذين أثبتوا قدراتهم في مسابقة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن لا خوف على مركز حراسة المرمى في كافة منتخباتنا الوطنية بمختلف الأعمار.