نادي الذيد ينظم مهرجان رياضي للتوعية بالسكري

الشارقة 24:

أقام نادي الذيد الثقافي الرياضي، مهرجان رياضي للتوعية والوقاية من السكري تحت عنوان "بالنشاط والرياضة نتحدى السكري" بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الذي يصادف الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام.

وصرح سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، بأن النادي يسعى من خلال هذه الفعالية للتوعية من مرض السكري الذي أصبح منتشراً عالمياً، وللتأكيد على أن ممارسة الرياضة، خاصة المشي بشكل يومي، تبعد شبح الإصابة به عن الأصحاء وتساعد المرضى في التخفيف من آثاره، مضيفاً، أن مثل هذه الفعاليات تقام داخل النادي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد دائماً أن إمارة الشارقة تضع الإنسان في أولى اهتماماتها.

وتضمن المهرجان محاضرة توعوية عن أهمية الرياضة في الوقاية من السكري، حيث أكد المشاركون في المحاضرة، على أن الرياضة تعتبر ضرورة مهمة في حياتنا، وتناول المشاركون المفهوم العلمي لمرض السكري أسبابه وأعراضه، بالإضافة إلى أهمية ممارسة الرياضة والمشي وتناول الغذاء الصحي لضمان حياة صحية سليمة، وتوضيح أنسب التمارين الرياضية الخاصة بمرضى السكري بالذات.

كما شملت فعاليات المهرجان على ألعاب رياضية وترفيهية مثل سباق الجري وكرة القدم وشد الحبل، وفي الختام قامت إدارة النادي بتوزيع الجوائز على الفائزين.